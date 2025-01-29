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Названо эффективное средство коммуникации родителей с маленькими детьми

Психолог Самохина: игры являются лучшим средством коммуникации с детьми
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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Для эффективного общения с маленькими детьми отлично подходят игры и сказки. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психолог, заместитель директора Центра содействия семейному воспитанию «Центральный» департамента труда и социальной защиты населения Москвы Светлана Самохина. Она рекомендует придумывать истории, где главный герой сталкивается с определенной ситуацией. Через такие игры можно моделировать решение проблем.

«Задавайте вопросы о его любимых играх или персонажах и применяйте эти знания, чтобы объяснить новые понятия или правила. Превратите задачи, например, уборку или сборы на прогулку, в игру», — сказала Самохина.

Она также советует давать ребенку возможность высказать свое мнение, поощрять обсуждение различных вариантов и совместно находить решения. По ее словам, такой подход способствует развитию навыков коммуникации и критического мышления.

Клинический психолог, доцент РГГУ Родион Барабанов до этого говорил, что в воспитании ребенка родителям важно находить баланс между ролью друга и ролью родителя. Необходимо создать такую атмосферу, при которой дети будут чувствовать себя уверенно и комфортно, но при этом осознавать, что перед ними взрослый человек, который способен взять на себя ответственность, отметил эксперт.

Ранее родителям объяснили, почему не нужно ругать ребенка за ошибки в домашнем задании.

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