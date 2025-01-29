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Экс-губернатор Кировской области отсудил рекордную сумму за услуги адвоката

Экс-губернатор Кировской области Белых отсудил 8 млн рублей, отданных адвокату
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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых отсудил 8 млн рублей, потраченных на услуги адвоката в рамках уголовного преследования. Об этом сообщает mk.ru.

«Это одна из самых больших, если не рекордная, сумма взысканий средств, потраченных на адвоката», — говорится в материале.

Решение удовлетворил Октябрьский районный суд города Кирова. Речь идет о втором уголовном деле, возбужденном в отношении Белых по обвинению в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими.

В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также назначил ему штраф в 48,2 млн рублей по обвинению в получении взяток от предпринимателей. Белых вышел на свободу 21 июня 2024 года.

В июле 2024 года Кировский областной суд оправдал бывшего губернатора Кировской области по делу о злоупотреблении полномочиями. Производство по уголовному делу было прекращено за отсутствием состава преступления в его деяниях.

Ранее стало известно, что экс-губернатор Кировской области Белых трудоустроился на кондитерскую фабрику.

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