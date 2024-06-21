«Многое за 8 лет изменилось»: осужденный за взятку экс-губернатор Белых вышел из колонии Экс-губернатор Кировской области Белых вышел из колонии

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, которого посадили на восемь лет за взятку, вышел на свободу. «Газета.Ru» узнала о его дальнейших планах и приоритетах. На следующей неделе мужчина отправится в суд, чтобы поучаствовать в разбирательстве по другому уголовному делу. Подробности — в нашем материале.

Осужденный за взяточничество бывший губернатор Кировской области и экс-депутат заксобрания Пермского края Никита Белых освободился из колонии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на его адвоката Андрея Грохотова.

«Сегодня в связи с условиями приговора Пресненского районного суда от 2018 года Никита Юрьевич был освобожден в СИЗО-1 города Кирова. Срок наказания, назначенный по приговору, истек. Он сейчас находится на свободе», — заявил юрист.

Утром 21 июня журналисты приехали к СИЗО-1 в Кирове, чтобы встретить Белых после освобождения, однако он уклонился от общения с представителями СМИ и посоветовал им погулять по городу и познакомиться с его достопримечательностями. Около 08:00 к зданию подошел адвокат и сделал официальное заявление от имени бывшего губернатора. Оно есть в распоряжении «Газеты.Ru»:

«Понимаю ваш интерес, тем более, вы знаете, что я всегда открыт для журналистов, однако давать интервью и отвечать на вопросы сегодня и в ближайшее время не буду. Прошу отнестись к этому с пониманием, мне надо побыть с близкими, заняться здоровьем, поработать с адвокатами. Многое за восемь лет в нашей стране изменилось, а я объективно был ограничен в информации (все эти годы без Интернета, последние два года без ТВ, а последние два месяца еще и без сервиса переписки), поэтому необходимо многое узнать, понять и пообщаться».

По словам Белых, у него нормальное здоровье и самочувствие, а приоритетом в ближайшем будущем для него будут семья, дети и работа. Мужчина также упомянул, что в Кировском областном суде продолжается производство по его делу, в котором он должен участвовать.

За что сидел Белых

В декабре 2008 года Белых назначили руководителем Кировской области. В сентябре 2014 он вновь победил на выборах. 24 июня 2016 года в одном из столичных ресторанов торгово-офисного центра «Лотте плаза» на Новом Арбате Белых задержали с поличным в момент получения взятки — €150 тыс. наличными. Предприниматель Юрий Судгаймер передал чиновнику меченые купюры, после чего мужчину арестовали. В его отношении возбудили уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, губернатор оказывал компаниям покровительство за деньги. Так, АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания» получили права аренды на лесные участки в Кировской области без проведения предусмотренного законодательством аукциона. В 2011-2012 годах Белых получил первую взятку в размере €200 тысяч от бизнесмена Альберта Ларицкого — тогда владельца АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания «Кировлес»». Затем компании перешли Судгаймеру. В 2014-2016 годах он передал Белых €400 тысяч. Во время очередного «транша» чиновника и задержали.

Белых не признал свою вину. Он утверждал, что деньги должны были пойти на нужды города . 28 июля 2016 года Владимир Путин освободил чиновника от должности главы региона из-за утраты доверия президента РФ. В 2017 году Белых предъявили обвинение во втором эпизоде получения взятки. Оба дела стали одним производством.

Во время содержания в СИЗО Белых женился на Екатерине Рейферт, через два года женщина подала на развод.

В феврале 2018 года Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Кроме этого, его обязали выплатить штраф в размере 48,2 млн рублей. Также в течение трех лет после освобождения он не сможет занимать должности в органах власти. При этом суд оправдал мужчину в нескольких эпизодах и исключил из дела «вымогательство взятки». Во время ареста здоровье Белых значительно ухудшилось.

«Я ничего не ем. В последнее время принимал пищу вместе с лекарствами, и если буду есть без них, то будет плохо. Пока вопрос с препаратами решается, я поголодаю», — рассказывал Белых в беседе с mk.ru.

Сначала мужчину этапировали в колонию в Рязанской области, однако затем его перевели в СИЗО Кирова в связи с разбирательствами по другому уголовному делу.

Новый суд

6 июля 2021 года в отношении Белых возбудили новое уголовное дело о превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. Экс-чиновника обвинили в выделении «Кировской региональной ипотечной корпорации» 448 млн руб. из областного бюджета якобы для приобретения и строительства служебного жилья, но оно так и не получило статус служебного, а затем и вовсе стало предметом залога по финансовым обязательствам.

Кроме этого, Белых превысил должностные полномочия, обеспечив заключение договора займа для ипотечной корпорации с одной из компаний Кировской области на сумму более 300 млн руб., после организовал распределение этих денег по финансовым обязательствам разных организаций.

Суд признал экс-чиновника виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорил к 2,5 годам лишения свободы, однако в связи с истечением срока давности освободил от исполнения наказания. По делу о превышении полномочий обвиняемый был оправдан.

28 июня 2024 года Кировский областной суд рассмотрит апелляцию на этот приговор, поскольку и сторона защиты, и прокуратура обжаловали решение. Именно в этом деле разбирательстве Белых должен принять участие после своего освобождения.