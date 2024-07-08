Никиту Белых оправдали по делу о злоупотреблении полномочиями

Кировский областной суд оправдал бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости.

Производство по уголовному делу будет прекращено за отсутствием состава преступления в его деяниях.

Белых обвинялся в превышении полномочий и злоупотреблении полномочиями при работе с Кировской региональной ипотечной корпорацией (КРИК) в то время, когда он был губернатором. Уголовное дело рассматривалось с июня 2022 года по декабрь 2023 года.

26 декабря 2023 года Октябрьский районный суд признал его виновным по статье о злоупотреблении полномочиями и приговорил к 2,5 года лишения свободы, но Белых был освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока давности.

В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также назначил ему штраф в 48,2 млн руб. по обвинению в получении взяток от предпринимателей. Белых вышел на свободу 21 июня 2024 года.

Ранее экс-губернатор Белых рассказал о планах после выхода из колонии.