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Экс-губернатор Кировской области Белых трудоустроился на кондитерскую фабрику

«Ъ»: Никита Белых стал замдиректора на кондитерской фабрике в Перми

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Бывший губернатор Кировской области и депутат законодательного собрания Пермского края Никита Белых стал заместителем генерального директора АО «Кондитерская фабрика «Пермская». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на информированный источник.

По его информации, экс-чиновник занял должность замгендиректора по корпоративным вопросам.

8 июля сообщалось, что Кировский областной суд оправдал Белых по делу о злоупотреблении полномочиями.

26 декабря 2023 года Октябрьский районный суд Кирова признал его виновным по статье о злоупотреблении полномочиями и приговорил к 2,5 года лишения свободы, но Белых был освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока давности.

В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также назначил ему штраф в 48,2 млн рублей по обвинению в получении взяток от предпринимателей. Белых вышел на свободу 21 июня 2024 года.

Ранее экс-губернатор Белых рассказал о планах после выхода из колонии.

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