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В Крыму осудили пособника СБУ

Пособника СБУ из Севастополя Сергея Сауляка отправили в колонию на 18 лет
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РИА Новости

Жителя Севастополя, который оказывал содействие Службе безопасности Украины (СБУ), осудили на 18 лет лишения свободы за государственную измену и другие преступления. Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на данные УФСБ по Крыму и Севастополю.

Отмечается, что 41-летний Сергей Сауляк был задержан в декабре 2022 года по подозрению в госизмене. В мае 2024 года суд первой инстанции признал его виновным за вовлечение людей в совершение теракта и госизмену.

Мужчина был сторонником украинской идеологии и был завербован Службой безопасности Украины в 2016 году. После начала российской специальной военной операции на Украине Сауляк за денежное вознаграждение передавал иностранной спецслужбе информацию о Вооруженных силах России.

Кроме того, фигурант по заданию своих кураторов из СБУ летом 2022 года привлек своего знакомого к совершению теракта — поджога административного здания на территории Севастополя. Сообщник Сауляка был приговорен к 21 году колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Накануне сообщалось, что в Чувашии суд приговорил жителя Московской области к 12 годам колонии по статье о госизмене. Мужчина отправлял фотографии российской воинской части Киеву, а также переводил деньги на счета, используемые для финансирования украинской армии.

Ранее мать и сына задержали за намерение перевести деньги украинскому фонду.

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Обвинения в госизмене
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