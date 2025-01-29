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Москвичам рассказали, какие льготы положены предпенсионерам

Специалист Иванова-Швец: предпенсионеры в Москве могут претендовать на льготы
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Москвичи предпенсионного возраста могут претендовать на ряд льгот, в том числе на бесплатный проезд в общественном транспорте, МЦД и пригородных электричках. Об этом »Москве 24» рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, им также предоставляется бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов. Неработающим предпенсионерам выдают бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение, если у них есть соответствующие медицинские показания. Оформить статус предпенсионера можно на портале mos.ru.

«Получить его могут все, кто достиг определенного возраста (женщины 55 и мужчины 60 лет), имеет постоянную регистрацию в Москве и достаточный стаж для назначения пенсии. Либо звание «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы», — указала Иванова-Швец.

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь до этого рассказал «Газете.Ru», что в России для предпенсионеров предусмотрен ряд льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Однако важно отметить, что конкретный набор льгот может варьироваться в зависимости от региона проживания, уточнил он.

Ранее предпенсионерам посоветовали заняться пчеловодством и детским садом на дому.

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