Предпенсионерам посоветовали заняться пчеловодством и детским садом на дому

В ближайшее время пенсионный возраст в России менять не будут, он останется 60 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Предпенсионерам (женщинам 55 лет и мужчинам 60 лет) нужно понимать, что за увольнение или необоснованный отказ в приеме на работу положен штраф до 200 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» сказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Он дал предпенсионерам пять советов, как избежать социальной незащищенности.

Первый совет — записаться на курсы повышения квалификации. По словам Щербаченко, это может увеличить шансы предпенсионеров на трудоустройство. Эксперт уточнил, что многие работодатели ценят сотрудников с актуальными навыками, например, цифровой грамотностью.

Второй совет — найти удаленную работу. Это может дать гибкость в работе и возможность зарабатывать без привязки к возрасту, уверен эксперт.

Третий совет — открыть собственный бизнес. Экономист уточнил, что возможны разные варианты:

*пчеловодство: стартовый капитал за 10 ульев составит 90-13 тыс. рублей. Около 30 кг меда можно получить с одного улья за сезон;

*детский сад на дому: возможная прибыль — 50-100 тыс. рублей в месяц.

*выпечка тортов: затраты составят до 50-70 тыс. рублей.

Четвертый совет — использовать социальные программы. По словам Щербаченко, предпенсионеры могут не платить имущественный и земельный налог за одну квартиру, дом, творческую мастерскую, хозяйственную постройку до 50 кв. м, гараж или машино-место и 6 соток земли, подав заявление в налоговый орган или на сайте ФНС.

Пятый совет — заниматься финансовым планированием. Экономист называл важным составить финансовый план на оставшиеся пять лет до пенсии. Это включает в себя анализ текущих расходов и поиск способов их оптимизации. Например, откладывая с зарплаты 15-20 тыс. рублей, можно за пять лет накопить 1-1,2 млн рублей, уточнил экономист.

Он добавил, что врачи, учителя, инженеры и высококвалифицированные рабочие могут чувствовать себя более спокойно относительно увольнения, даже на пенсии, поскольку возраст в этих профессиях в большинстве случаев рассматривается как преимущество, характеризует опыт.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сказал «Газете.Ru», что россияне предпенсионного возраста и старше становятся социально незащищенными, потому что уже испытывают ограничения по возрасту на рынке труда, но пока не имеют права на пенсию.

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