В Калужской области мужчина убил троих лесничих при попытке задержания

В Калужской области мужчина убил троих лесничих и покончил с собой

В Калужской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает Следком региона в официальном Telegram-канале.

Как сообщает губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале, ранее судимый житель Калужской области незаконно рубил деревья. На место выехали сотрудники правоохранительных органов.

Мужчина оказал сопротивление при задержании и захватил заложников. Трое лесничих погибли, заложники освобождены. По информации главы региона, их осмотрели врачи, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Преступник покончил с собой.

В январе 2025 года в Оренбургской области бизнесмен несколько раз выстрелил в голову полицейскому в отделе МВД. Правоохранитель получил повреждения лица, затылка и шеи.

До этого сибиряк подрался с тестем, напал на полицейского с бруском и получил пулю в ногу.

Ранее пьяный россиянин угрожал устроить взрыв, чтобы отомстить полиции.