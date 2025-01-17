Бизнесмен выстрелил полицейскому в голову в отделе МВД

РЕН ТВ: в Оренбургской области бизнесмен выстрелил в полицейского в отделе МВД

В Оренбургской области бизнесмен несколько раз выстрелил в голову полицейскому в отделе МВД. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел 16 января в здании отдела МВД Беляевского района, который расположен в селе Алабайтал. Там так же находится центр временного содержания иностранцев.

По словам источника, там предприниматель несколько раз выстрелил в голову инспектору. Правоохранитель получил повреждения лица, затылка и шеи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на физическое устранение. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого сибиряк подрался с тестем, напал на полицейского с бруском и получил пулю в ногу. Подозреваемый находится в больнице. После выздоровления, как уточнили в СК, ему будет избрана мера пресечения.

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