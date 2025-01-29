Появилось видео поджога здания управы одного из районов Москвы

МВД России: московский школьник поджег управу района Внуково и попал на видео

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале опубликовала видео поджога 14-летним школьником здания управы района Внуково в Москве.

«В лесном массиве вблизи деревни Внуково мои коллеги задержали 14-летнего школьника по подозрению в попытке поджога здания местной администрации», — говорится в посте.

Школьник разбил окно здания администрации района и кинул туда бутылку с зажигательной смесью. Вскоре подростка задержали.

По данным следствия, юноше пришло уведомление с кодом якобы от образовательного портала. Школьник ввел код и попал на фейковую страницу, напоминающую «Госуслуги». Позже подростку позвонили по видеосвязи с мессенджера, представившись сотрудниками силовых ведомств.

Дальше юноша действовал якобы по указаниям телефонных мошенников. По предварительным данным, звонили злоумышленники с Украины. Перед тем как убедить школьника поджечь здание администрации района, они якобы вымогали у подростка миллион рублей. Он взял деньги у родителей и перевел аферистам.

Юноша уверял, что хотел помочь своим родителям и защитить их. По словам школьника, он не понимал, что совершает преступление.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Ранее россиянам рассказали, как скрыть свой информационный след в сети от мошенников.