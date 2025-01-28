Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как скрыть свой информационный след в Сети от мошенников

IT-эксперт Мишуков: регистрироваться в е-сервисах стоит по вымышленным именам
close
Shutterstock

Генеральный директор iTPROTECT Андрей Мишуков в беседе с РИАМО рассказал, как минимизировать цифровой след в интернете, чтобы обезопаситься от кибермошенников.

«Нужно понимать, что существуют два типа цифрового следа. Первый — это след, который остается в государственных информационных системах, и на него гражданин повлиять почти никак не может. Второй — след, который каждый из нас оставляет по собственному желанию, и таким следом можно и нужно управлять», — сказал эксперт.

Если речь не идет о государственных сервисах, а также об интернет-банкинге, он посоветовал оставлять в формах регистрации вымышленные данные, например заменить ФИО в приложениях служб доставки. Кроме того, по его словам, стоит регистрироваться в социальных сетях под никнеймом, не добавляя своего настоящего имени.

Специалисты МВД России до этого назвали ключевой способ защиты от мошенников. Они советуют придерживаться принципа «нулевого доверия».

По словам экспертов, следует проявлять осторожность при общении с предполагаемыми сотрудниками банков или других учреждений, не спешить выполнять их инструкции и перезванивать в банк для подтверждения. Также стоит настороженно относиться к просьбам перевести деньги от знакомых.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от нового вируса в Telegram.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами