Россиянам рассказали, как скрыть свой информационный след в Сети от мошенников

Генеральный директор iTPROTECT Андрей Мишуков в беседе с РИАМО рассказал, как минимизировать цифровой след в интернете, чтобы обезопаситься от кибермошенников.

«Нужно понимать, что существуют два типа цифрового следа. Первый — это след, который остается в государственных информационных системах, и на него гражданин повлиять почти никак не может. Второй — след, который каждый из нас оставляет по собственному желанию, и таким следом можно и нужно управлять», — сказал эксперт.

Если речь не идет о государственных сервисах, а также об интернет-банкинге, он посоветовал оставлять в формах регистрации вымышленные данные, например заменить ФИО в приложениях служб доставки. Кроме того, по его словам, стоит регистрироваться в социальных сетях под никнеймом, не добавляя своего настоящего имени.

Специалисты МВД России до этого назвали ключевой способ защиты от мошенников. Они советуют придерживаться принципа «нулевого доверия».

По словам экспертов, следует проявлять осторожность при общении с предполагаемыми сотрудниками банков или других учреждений, не спешить выполнять их инструкции и перезванивать в банк для подтверждения. Также стоит настороженно относиться к просьбам перевести деньги от знакомых.

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