Пассажирский самолет ушел на запасной аэродром в Уфе

Пассажирский самолет, следовавший из Дубая в Екатеринбург, ушел на запасной аэродром в Уфе в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщила пресс-служба екатеринбургского аэропорта Кольцово в официальном Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что воздушное судно принадлежит компании Flydubai.

«Сегодня ночью следовавший к нам борт <...> ушел на запасной аэродром в Уфу. Экипаж принял такое решение в связи с метеоусловиями», — говорится в тексте.

По данным пресс-службы, в настоящее время аэропорт Кольцово продолжает работать в штатном режиме. Ночью все следовавшие сюда самолеты, за исключением рейса Flydubai, прибыли в Екатеринбург в назначенное время.

26 января в аэропорту Гагарин, расположенном в городе Саратове, экстренно приземлился пассажирский самолет Airbus A321. Причиной послужил отказ двигателя.

Воздушное судно следовало из Москвы в Сочи. Как писал Telegram-канал «112», в результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Иные подробности не поступали.

Ранее рейс Москва — Дубай совершил вынужденную посадку в Баку из-за самочувствия одного из пассажиров.