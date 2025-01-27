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В Госдуме оценили намерения Британии задерживать российские суда

Депутат Колесник счел провокацией планы Британии задерживать корабли России
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Планы Великобритании задерживать российские корабли у берегов Соединенного Королевства являются провокацией с целью угодить США. Об этом в беседе с News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Это какие-то информационные провокации, чтобы угодить хозяину, США. Это уже доходит до абсурда. Мне за мужской пол неловко становится, это не мужское поведение. Нельзя же так, надо все-таки иметь собственное достоинство», — сказал депутат.

Колесник указал, что Британия не имеет права задерживать российские суда где бы то ни было, поскольку это является нарушением свободного мореплавания. Парламентарий также задался вопросом, с помощью каких сил ВМС Великобритании собираются ограничивать в передвижении российские суда.

До этого газета Express со ссылкой на источники писала, что военные Великобритании готовы задерживать российские суда у побережья королевства.

Express пишет, что британские военные силы оперативного развертывания «готовы» высаживаться на суда России у побережья и задерживать их, если они совершают подозрительные действия, например, повреждают подводные трубопроводы и кабели.

Источники издания отметили, что для этого потребуется политическое решение на самом высоком уровне, и такие меры, вероятно, будут предприниматься с рассмотрением каждого случая по отдельности.

Ранее британские ВМС приняли кита за российские беспилотники.

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