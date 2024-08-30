Вина экс-мэра Нового Уренгоя подтверждается свидетелями

Связь бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова и других участников дела о взятке подтверждается свидетельскими показаниями. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«Обоснованность предъявленных обвинений фигурантам подтверждена совокупностью доказательств, в том числе показаниями свидетелей», — отметил источник агентства.

По версии следствия, Воронов, будучи вице-губернатором ЯНАО, получил взятку от представителей компании в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в доме, принадлежащем его семье. Взятка была предоставлена за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов в регионе.

В результате суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании «Проектсервис» Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки.

29 августа Басманный суд Москвы арестовал бывшего исполняющего обязанности замгубернатора Севастополя Евгения Горлова. Суд заключил под стражу Горлова на срок 1 месяц 29 суток — до 25 октября.

Горлова обвиняют в получении взятки. Его задержали в начале августа на рабочем месте во время получения взятки — чиновнику предлагали шесть миллионов рублей. С какой целью Горлову предлагалась взятка — не уточняли.

Ранее правоохранители провели обыски в офисе воронежской компании FTnet.