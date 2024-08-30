Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вина экс-мэра Нового Уренгоя подтверждается свидетелями

Свидетели подтвердили причастность экс-мэра Нового Уренгоя к взяткам

close
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Связь бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова и других участников дела о взятке подтверждается свидетельскими показаниями. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«Обоснованность предъявленных обвинений фигурантам подтверждена совокупностью доказательств, в том числе показаниями свидетелей», — отметил источник агентства.

По версии следствия, Воронов, будучи вице-губернатором ЯНАО, получил взятку от представителей компании в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в доме, принадлежащем его семье. Взятка была предоставлена за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов в регионе.

В результате суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании «Проектсервис» Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки.

29 августа Басманный суд Москвы арестовал бывшего исполняющего обязанности замгубернатора Севастополя Евгения Горлова. Суд заключил под стражу Горлова на срок 1 месяц 29 суток — до 25 октября.

Горлова обвиняют в получении взятки. Его задержали в начале августа на рабочем месте во время получения взятки — чиновнику предлагали шесть миллионов рублей. С какой целью Горлову предлагалась взятка — не уточняли.

Ранее правоохранители провели обыски в офисе воронежской компании FTnet.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами