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Судившийся с ветераном СВО депутат покинул еще один пост

Миронов: Семигин уйдет с поста сопредседателя «Справедливой России — За правду»

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Павел Кашаев/Global Look Press

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что сопредседатель партии, депутат Государственной думы РФ Геннадий Семигин, покидает свой пост. Его слова приводит ТАСС.

«Я получил заявление от секретаря нашей партии Геннадия Юрьевича Семигина о сложении своих полномочий», — сказал Миронов.

Он отметил, что Семигин будет сосредотачиваться на другой работе.

«Он остается членом партии», — добавил Миронов.

В конце мая стало известно, что членами фракции СРЗП на заседании было принято решение об освобождении Семигина от поста главы комитета Госдумы по делам национальностей. В партии объяснили это ротацией. До этого Семигин попал в скандал из-за публикации на сайте движения «Патриоты России», которое он возглавляет: в ней говорилось, что бойцы чеченского подразделения «Ахмат» «загоняют пинками» российских военных на поле боя. Сам Семигин назвал произошедшее взломом и диверсией, а после подал в суд на военкора и ветерана СВО Евгения Рассказова, обратившего внимание на эту публикацию. В середине апреля суд присудил Семигину 500 тысяч рублей.

Ранее депутат Семигин был исключен из состава Совета по межнациональным отношениям.

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