Екатеринбуржец избивал щенка на глазах у соседей и привлек внимание полиции

В Екатеринбурге полиция заинтересовалась мужчиной, который избивал щенка на глазах у соседей. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в жилом комплексе «Уральский» на улице Блюхера. Один из жителей множество раз был замечен за истязанием своего щенка — мужчина бьет, пинает, швыряет и волочит пса на поводке.

При этом агрессор истязал животное даже при соседях и будучи в поле зрения камер видеонаблюдения. Очевидцы избиения щенка боятся за жизнь животного и призывают наказать его хозяина. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов выехали на место, чтобы провести проверку.

До этого калининградец тушил окурки об своих домашних животных и морил их голодом. Его уличили в жестоком обращении, он признал вину в полном объеме. Вскоре мучитель ответит за содеянное в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Тольятти собаку покалечили и выбросили в мусоропровод.