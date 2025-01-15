Калининградец тушил окурки об своих домашних животных и морил их голодом

В Калининграде мужчина попал под суд за то, что издевался над своими многочисленными домашними животными. Об этом сообщает прокуратура области.

Горожанин содержал в своей квартире на Железнодорожной улице двух кошек и четырех собак. По версии следствия, с 2023 по 2024 год 31-летний мужчина оставлял питомцев на долгое время в одиночестве, жестоко избивал их и тушил сигареты об их туловища.

В результате калининградца, причинившего животным травмы и увечья, уличили в жестоком обращении, он признал вину в полном объеме. Вскоре мучитель ответит за содеянное в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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