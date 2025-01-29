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Российские учителя выступили против возвращения в школы «Основ духовности»

Член профсоюза педагогов Казаков: основы духовности в школах только навредят
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Pexels

Если в российские школы вернут предмет «Основы духовно-нравственной культуры», то это лишь увеличит и без того высокую нагрузку на учащихся 5-7 классов, считает член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков. В беседе с НСН он не поддержал эту идею, подчеркнув, что введение новой дисциплины потребует сокращения времени на другие занятия.

«Я скорее негативно отношусь к возвращению предмета, так как и так школа перегружена. Это нужно за счет чего-то вводить, — объяснил Казаков. — В 5-7 классах дети уже учатся по семь уроков в день, иногда и больше. Им просто не будет хватать времени. Скорее всего, будут сокращены другие предметы».

В России светское образование, которое подразумевает, что в процессе обучения дети и так получают духовно-нравственное воспитание, в том числе на уроках обществознания, литературы и других, добавил эксперт. К тому же непонятно, как по такому направлению будут оцениваться знания школьников и как к нему отнесутся учителя истории.

«Если в школе есть традиция, есть факультатив такой, никто не против», — заключил учитель.

Напомним, о возвращении предмета в школьную программу накануне сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, заявив, что вести его будут учителя истории. По его словам, изучать дисциплину школьники начнут с 1 сентября 2026 года.

Ранее эксперты призвали ввести в российских школах уроки по инвестированию.

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