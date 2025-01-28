Школьникам будут преподавать основы духовно-нравственной культуры народов РФ

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в школьную программу пятых-седьмых классов вернутся «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что данный предмет будут вести учителя истории.

«С 1 сентября 2026 года дети начнут изучать основы духовно-нравственной культуры России», — заявил Кравцов.

Он также отметил, что об этом говорил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Хочу поблагодарить вас за поддержку этой работы», — обратился Кравцов к патриарху.

До этого Кравцов заявил, что к 2029 году в России могут появиться единые учебники по всем предметам.

В начале ноября 2024 года пресс-служба Минпросвещения сообщала, что ведомство планирует в течение двух-трех лет разработать единый для всех школ учебник по русскому языку.

Ранее в Москве презентовали новый учебник истории Владимира Мединского.