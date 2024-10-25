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«Рецепт катастрофы»: в российских школах призвали ввести новый предмет

Инвестэксперт Ходченков: в школах РФ надо ввести уроки по инвестированию

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Shutterstock

В сегодняшних условиях умение правильно инвестировать и ориентироваться в сфере финансов — это крайне важный навык, защищающий от мошенников. Однако дети выпускаются из школ без необходимых знаний, поэтому нужно ввести новый предмет и обучать их финансовой грамотности и инвестированию, заявил основатель «Лиги Инвесторов» Евгений Ходченков в эфире НСН.

«Современные школьники учат много всего, кроме самого важного — как управлять деньгами. И это при том, что к 18 годам они уже могут подписывать кредитные договоры, не имея ни малейшего понятия, во что ввязываются. Звучит как рецепт катастрофы», — объяснил специалист.

Инвестирование — это не более сложная тема, чем высшая математика, убежден он. При этом остается проблемой, что детей не учат планировать бюджет и отличать выгодные кредиты от мошенничества или микрозайма — все это, по сути, базовые навыки выживания в современном мире, убежден инвестэксперт.

Преподавать новый урок должны профессионалы, которые будут ориентироваться по собственному опыту, а не учебникам, считает Ходченков. Он призвал внедрить в школы практические занятия, на которых дети будут разрабатывать свои инвестстратегии, учиться на реальных примерах.

Такие занятия можно проводить и как дополнительные, предоставив ученикам возможность выбирать — нужно им это или нет, считает эксперт. По его мнению, такой подход позволит обучать действительно заинтересованных детей, которые смогут и получить знания, не забирая время обучения из основной школьной программы.

Напомним, аналитики выяснили, что 30% россиян имеют низкий уровень финансовой грамотности. Самыми непросвещенными в финансовой сфере стали безработные, молодежь и жители сельских районов. А наиболее осведомленными в вопросах денег оказались мужчины и женщины старше 35 лет, имеющие высшее образование и проживающие в больших городах.

Родителям ранее рассказали о лайфхаках, как воспитать у ребенка финансовую грамотность.

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