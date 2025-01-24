Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фитнес-эксперт оценила пользу тренировок на голодный желудок

Фитнес-эксперт Медведева: тренировки на голодный желудок не дают преимуществ
close
Lobachad/Shutterstock/FOTODOM

Тренировки необязательно проводить на голодный желудок, потому что это не даст никаких преимуществ. Об этом Pravda.Ru рассказала фитнес-наставник Анастасия Медведева.

По ее словам, заниматься спортом можно в любое время, в том числе после завтрака, обеда или ужина. Она подчеркнула, что для похудения важнее создать дефицит калорий, а не подбирать время.

«Все эти манипуляции с голоданиями, тренировками на голодный желудок не добавят никаких профитов. Главное — соблюдать дефицит калорий. Если он есть, процесс похудения будет. Если его нет, значит человек будет находиться в стадии поддержания своего веса. Либо, если он переедает, будет находиться в профиците и набирать вес», — объяснила Медведева.

Профессиональный тренер Алиса Новикова до этого говорила, что наиболее эффективными при похудении являются комбинированные тренировки, которые будут состоять из кардио- и силовых упражнений. По ее словам, первые помогут сжечь больше калорий в начале занятий, вторые — ускорят метаболизм и увеличат мышечную массу.

Ранее стало известно, чем короткие тренировки полезны для мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами