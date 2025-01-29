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Неизвестные силой затащили мужчину в автомобиль в российском городе и увезли

В Сочи неизвестные силой затащили мужчину в авто и увезли

В Сочи компания неизвестных с помощью силы затащила мужчину в автомобиль, а затем увезла в неизвестном направлении. Об этом со ссылкой на очевидца сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Инцидент произошел 27 января на улице Горького в Центральном районе города. Несколько неизвестных, используя силу, затащили мужчину в салон автомобиля. На кадрах с места происшествия видно, как компания поднимает его с асфальта и помещает в машину. После этого автомобиль уехал в неизвестном направлении.

До этого в Ханты-Мансийске прохожие не смогли помочь девушке, которую посреди улицы похитили неизвестные. Она громко звала на помощь, однако очевидцам не удалось отбить ее у злоумышленников, которые усадили ее в машину и увезли. Полицейские установили личности всех участников инцидента.

Ранее в Амурской области мужчина пытался похитить детей после конфликта с его сыном.

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