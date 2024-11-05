В российском регионе трое мужчин похитили девушку, затолкав ее в машину

В Ханты-Мансийске прохожие не смогли помочь девушке, которую посреди улицы затащили в автомобиль неизвестные, пишет Ura.ru.

Инцидент произошел вечером 4 ноября возле Торгового дома «Сатурн». Очевидцы говорят, что пытались помочь незнакомке, которая громко звала на помощь, но не смогли отбить ее у «троих нерусских парней». Они силой усадили ее в белый автомобиль Toyota и куда-то увезли.

В полиции ХМАО сообщили, что личности всех участников инцидента уже установлены. Подозреваемых доставили в отдел полиции для разбирательства. Их мотивы и причина произошедшего выясняются в настоящее время.

Ранее мужчина в маске клоуна проник в комнату к восьмилетней девочке, чтобы похитить ее.