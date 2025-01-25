В Амурской области мужчина пытался похитить детей после конфликта с его сыном

В Ромненском районе Амурской области задержали мужчину, который пытался затащить в свой автомобиль обидчиков сына. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 24 января житель села Ромны, проезжая на своем автомобиле по улице Советской, увидел, что его сын ссорится с тремя приятелями. Отец вмешался в ситуацию и решил проучить обидчиков мальчика, он попытался затащить их в свой автомобиль и увезти в неизвестном направлении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о попытке похищения, мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Кемерово отец второклассника избил школьника, который ударил его сына. Мужчина пришел в школу серьезно поговорить с несовершеннолетним и ударил его прямо в коридоре. На место были вызваны росгвардейцы, а потерпевшему потребовалась помощь медиков.

Ранее россиянин забил доской соседа, напавшего на его сына.