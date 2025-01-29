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В Госдуме объяснили, почему россиян важно защищать от практики «втюхивания»

Депутат Чаплин: новый закон положит конец практике втюхивания товаров и услуг
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Depositphotos

В России важно принять закон о запрете на навязывание товаров и услуг, так как это позволит обеспечить прозрачность и честность сделок, исключив обман и манипуляции, считает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Предлагаемые изменения в законодательство раз и навсегда положат конец выманиванию денег недобросовестными продавцами, заявил он в беседе с RT.

Напомним, накануне Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете навязывать дополнительные товары, работы, а также услуги. Поправки вносятся в закон «О защите прав потребителей». Подчеркивается, что при наличии дополнительных услуг покупатель должен дать на них согласие в письменной форме, а автоматически проставленные пометки таковыми не являются.

«Это новшество важно по ряду причин. Прежде всего, оно устраняет практику «втюхивания» ненужных продуктов или услуг, за которые потребитель в конечном итоге обязан платить, зачастую не подозревая об этом», — прокомментировал инициативу Чаплин.

В качестве примера он предложил оценить, как человек может сэкономить на страховке и дополнительных услугах, покупая билеты, турпутевки. По словам депутата, общий ценник за ненужные услуги достигает 2–3 тыс. рублей. Если человек путешествует четыре раза в год, то сумма вырастает до 12 тыс. рублей, что достаточно ощутимо. Иногда покупателям приходится тратить время, силы на выяснение обстоятельств и возврат средств за навязанные услуги.

Законопроект также предполагает введение новых механизмов обращения и возврата средств, а утверждение условий, которые заранее заставляют человека согласиться на допуслуги, будет запрещено. В первую очередь предлагаемые меры защитят уязвимые категории граждан, в том числе пенсионеров, которые не всегда внимательно читают договор, чем пользуются недобросовестные компании, заключил парламентарий.

Ранее россиянам рассказали, как отказаться от навязанных услуг при покупке автомобиля.

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