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Госдума в первом чтении запретила навязывать приобретение дополнительных услуг

Госдума в первом чтении запретила навязывать приобретение страховки и допуслуг
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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект о запрете навязывать дополнительные товары, работы, а также услуги. Об этом сообщает ТАСС.

Поправки вносятся в закон «О защите прав потребителей». Из поправок следует, что для получения дополнительных товаров или услуг покупатель должен дать на них согласие в письменной форме, а автоматически проставленные пометки таковыми не являются. Документ внесен кабмином. Он вводит соответствующий запрет с 1 сентября 2025 года.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что данный законопроект рассматривается как системный шаг к «формированию цивилизованного потребительского рынка». Она подчеркнула, что законопроект избавит россиян «от излишних трат, заключения договоров на невыгодных для них условиях, манипулирования, а в отдельных случаях — угроз и шантажа».

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее заявил, что «люди даже не замечают, как автоматически им предоставляют дополнительные платные услуги в виде страхования, смс-оповещения и так далее». Премьер-министр России Михаил Мишустин тоже отмечал, что граждане часто жалуются на навязывание дополнительных услуг при покупке билетов на транспорт, оплате коммунальных услуг и приобретении автомобилей в салонах.

Ранее запрет на продажу фастфуда детям приравняли к нарушению прав.

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