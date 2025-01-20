Россиянам рассказали, как отказаться от навязанных услуг при покупке автомобиля

При покупке автомобиля большинство россиян сталкиваются с навязыванием различных дополнительных услуг, цены на которые в несколько раз выше, чем в среднем по рынку. Это связано с желанием автосалонов покрыть свои расходы, поэтому нужно внимательно изучать все документы и счета при покупке машины, отметил автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, дельта, с которой автодилеры получают доход, составляет примерно 100 тыс. рублей (3-4%). Однако расходы компаний достаточно велики — это, в том числе, зарплаты, содержание салона, хозяйственные нужды. Получаемых процентов не хватает, из-за чего входят в дело дополнительные услуги, в том числе так называемая «помощь на дорогах».

«Вероятность поломки новой машины на дороге, когда ей понадобится эвакуатор, невелика, и это стоить будет не 200 тысяч», — отметил автоэксперт. — Риски попадания в ДТП существуют, но я сильно сомневаюсь, что «помощник» поедет за 30 км от города».

Многие услуги вообще не представляют для покупателя никакой ценности, добавил Сажин. К примеру, часто предлагают провести обработку днища автомобиля за 70-150 тыс. рублей, хотя машина новая, а при сходе с конвейера ее покрывают защитными материалами. Или могут предложить сигнализацию, коврики, стеклоочистители и другие элементы, цены на которые также будут в несколько раз выше, чем на рынке.

«Если вы заметили в договоре сомнительные услуги, требуйте их исключения. А если услуга уже навязана, обращайтесь к юристам. Судебная практика все чаще встает на сторону потребителей», — посоветовал автоэксперт.

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