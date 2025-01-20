Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как отказаться от навязанных услуг при покупке автомобиля

Автоэксперт Сажин: автосалоны навязывают услуги по завышенным ценам
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

При покупке автомобиля большинство россиян сталкиваются с навязыванием различных дополнительных услуг, цены на которые в несколько раз выше, чем в среднем по рынку. Это связано с желанием автосалонов покрыть свои расходы, поэтому нужно внимательно изучать все документы и счета при покупке машины, отметил автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, дельта, с которой автодилеры получают доход, составляет примерно 100 тыс. рублей (3-4%). Однако расходы компаний достаточно велики — это, в том числе, зарплаты, содержание салона, хозяйственные нужды. Получаемых процентов не хватает, из-за чего входят в дело дополнительные услуги, в том числе так называемая «помощь на дорогах».

«Вероятность поломки новой машины на дороге, когда ей понадобится эвакуатор, невелика, и это стоить будет не 200 тысяч», — отметил автоэксперт. — Риски попадания в ДТП существуют, но я сильно сомневаюсь, что «помощник» поедет за 30 км от города».

Многие услуги вообще не представляют для покупателя никакой ценности, добавил Сажин. К примеру, часто предлагают провести обработку днища автомобиля за 70-150 тыс. рублей, хотя машина новая, а при сходе с конвейера ее покрывают защитными материалами. Или могут предложить сигнализацию, коврики, стеклоочистители и другие элементы, цены на которые также будут в несколько раз выше, чем на рынке.

«Если вы заметили в договоре сомнительные услуги, требуйте их исключения. А если услуга уже навязана, обращайтесь к юристам. Судебная практика все чаще встает на сторону потребителей», — посоветовал автоэксперт.

Ранее автоэксперты рассказали, что будет с ценами на машины в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами