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Российская пара купила безакцизные сигареты на 2,5 млн рублей и попалась полиции

В Волгоградской области у супругов изъяли безакцизные сигареты на 2,5 млн рублей

В Волгоградской области полицейские поймали супругов, которые торговали безакцизными сигаретами. Об этом сообщает «МВД медиа».

Супружеская пара, проживающая в Урюпинском районе, занималась покупкой безакцизных сигарет и доставкой криминального товара в Волгоградскую область, где хранила его в гараже и заброшенном доме. После этого злоумышленники продавали немаркированную продукцию в одном из павильонов на рынке.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность россиян. Полицейские изъяли у пары более 20 тысяч пачек безакцизных табачных изделий, стоимость которых оценили в 2,5 млн рублей.

В отношении супругов возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Правоохранители продолжают расследование.

До этого ФСБ накрыла ОПГ и изъяла контрафактные сигареты на 30 млн рублей. В криминальной схеме участвовали 14 индивидуальных предпринимателей.

Ранее полицейские нашли в гараже у красноярца контрафактные сигареты на 10 млн рублей.

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