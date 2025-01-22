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ФСБ накрыла ОПГ и изъяла контрафактные сигареты на 30 млн рублей

В Ростовской области ФСБ накрыла ОПГ и изъяла контрафакт на 30 млн рублей
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УФСБ по Ростовской области

В Ростовской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность ОПГ и изъяли 200 тысяч пачек контрафактных сигарет. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростов №1».

По информации Telegram-канала, организованная преступная группировка занималась закупкой, хранением и доставкой безакцизных табачных изделий к местам сбыта. В криминальной схеме участвовали 14 индивидуальных предпринимателей.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на складах злоумышленников более 200 пачек контрафактных сигарет, стоимость которых оценили более чем в 30 млн рублей. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого в Новосибирске накрыли склад с семью тысячами бутылок контрафактного алкоголя. Помимо этого, на этом же складе обнаружили более тысячи пачек сигарет, которые специалисты направили на экспертизу.

Ранее российские полицейские продали бизнесмену алкоголь и сигареты со склада вещдоков.

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