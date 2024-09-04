Полицейские нашли в гараже у красноярца контрафактные сигареты на 10 млн рублей

В Красноярске полицейские изъяли из незаконного оборота контрафактные сигареты на 10 млн рублей. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, стражам порядка поступила информация, что ранее судимый 42-летний мужчина может быть причастен к торговле безакцизной табачной продукцией. Правоохранители осмотрели гараж, который арендовал местный житель, и обнаружили там более 83 пачек контрафактных сигарет стоимостью более 10 млн рублей.

Полицейские установили, что злоумышленник заказал безакцизные сигареты в интернете. Мужчина планировал продавать их знакомым бизнесменам для дальнейшей реализации на территории региона. Возбуждено уголовное дело.

Ранее москвич пытался продать более 7 тысяч пачек фальшивых презервативов в интернете.