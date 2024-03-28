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Двух экс-судей из Ингушетии заподозрили во взятке от террориста

«Ъ»: экс-судей Ингушетии Бойчука и Аушева подозревают во взятке от террориста

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Ингушетии задержали бывшего судью Верховного суда республики Сергея Бойчука и бывшего председателя Магасского райсуда Магомеда Аушева по подозрению в получении взятки от бизнесмена Адама Картоева и вынесении решений в пользу участников запрещенной в РФ секты Батал-Хаджи Белхороева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Адам Картоев также задержан.

Отмечается, что задержанных намерены доставить в Москву, где следствие предъявит им обвинение и будет ходатайствовать в Басманном районном суде об их аресте.

Согласно информации следствия, баталхаджинец Картоев в 2021 году предоставил Аушеву машиноместо стоимостью 600 тыс. рублей, надеясь на то, что в дальнейшем ему может понадобиться помощь судьи.

Некоторое время спустя Аушев, занимая посты руководителя суда и председателя Совета судей, по просьбе Картоева поручил Бойчуку пересмотреть уголовное дело племянника бизнесмена — Магомеда Арапиева. Последний при этом был осужден за изготовление и распространение детской порнографии. Судья заменил Арапиеву лишение свободы обязательными работами.

Кроме того, в 2022 году Аушев воспрепятствовал осуществлению правосудия, вмешавшись в деятельность Назрановского райсуда, рассматривавшего уголовное дело в отношении Картоева, который обвинялся в совершение преступления по ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатки) УК РФ.

Аушев и Бойчук досрочно освобождены от исполнения судейских обязанностей в ноябре и декабре 2023 года за совершение дисциплинарных проступков. По словам источника газеты в силовых структурах, именно отсутствие статуса позволило оперативно привлечь бывших судей к уголовной ответственности.

Ранее в Алтайском крае замглавы ИК задержали за миллионную взятку от предпринимателя.

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