В сети появилось видео пожара под Нижним Новгородом после атаки БПЛА

В промзоне Кстово под Нижним Новгородом возник пожар после атаки БПЛА ВСУ

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры пожара в промзоне под Нижним Новгородом, начавшегося после атаки БПЛА.

Отмечается, что возгорание произошло на территории Кстовской промзоны после падения обломков беспилотника.

«Местные жители сообщают о пожаре на территории промзоны в Кстово ... . Предварительно, беспилотники ВСУ пытались атаковать местный нефтезавод», — говорится в сообщении.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил, что в результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника. Сейчас ликвидацией возгорания занимаются пожарные.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат над Ладожским озером. В результате атаки никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.