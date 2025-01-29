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Появилось видео крушения истребителя F-35 на авиабазе в США

РИА опубликовало видео падения американского истребителя F-35 на Аляске

Агентство РИА Новости опубликовало видео крушения истребителя F-35 в американском штате Аляска.

На записи можно увидеть, как воздушное судно падает на землю. После этого происходит мощный взрыв.

По данным издания Alaska News Source, инцидент произошел 28 января на авиабазе «Эйлсон». Журналисты выяснили, что истребитель выполнял учебный полет и уже готовился приземлиться, но в этот момент на борту возникла некая «неисправность».

В результате пилот в срочном порядке катапультировался, а воздушное судно рухнуло рядом со взлетно-посадочной полосой аэродрома. Как отмечалось в материале, в настоящее время летчик находится в больнице и проходит необходимые медицинские обследования. При этом состояние его здоровья не вызывает у врачей никаких опасений.

22 января агентство Reuters сообщило о крушении истребителя на западе Ирана. Авиакатастрофа с участием военного воздушного судна произошла утром, при этом находившиеся на борту члены экипажа смогли катапультироваться до столкновения истребителя с землей и серьезно не пострадали.

Ранее в Индии разбился истребитель МиГ-29.

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