Власти Новосибирска введут режим повышенной готовности на станции метро «Спортивная»

Власти Новосибирска введут на станции метро «Спортивная» режим повышенной готовности. Проект постановления опубликован на сайте городской администрации.

Согласно документу, режим повышенной готовности будет введен из-за риска угрозы безопасности движения поездов и возможного выхода оборудования из строя.

Отмечается, что подобная ситуация возникла из-за расторжения контракта на строительство станции. Департамент транспорта должен заключить контракт на строительство станции в кратчайшие сроки.

До этого Telegram-канал «АСТ-54 Black» опубликовал видео, на котором новосибирский трамвай №10, в котором находились пассажиры, стал сильно раскачиваться из стороны в сторону прямо во время движения, что напугало проезжавших мимо водителей.

Ранее под Анапой вспыхнул автобус с десятками пассажиров.