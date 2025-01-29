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Власти Новосибирска введут режим повышенной готовности на станции метро «Спортивная»

Мэрия Новосибирска: режим повышенной готовности введут на станции «Спортивная»
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Александр Кряжев/РИА Новости

Власти Новосибирска введут на станции метро «Спортивная» режим повышенной готовности. Проект постановления опубликован на сайте городской администрации.

Согласно документу, режим повышенной готовности будет введен из-за риска угрозы безопасности движения поездов и возможного выхода оборудования из строя.

Отмечается, что подобная ситуация возникла из-за расторжения контракта на строительство станции. Департамент транспорта должен заключить контракт на строительство станции в кратчайшие сроки.

До этого Telegram-канал «АСТ-54 Black» опубликовал видео, на котором новосибирский трамвай №10, в котором находились пассажиры, стал сильно раскачиваться из стороны в сторону прямо во время движения, что напугало проезжавших мимо водителей.

Ранее под Анапой вспыхнул автобус с десятками пассажиров.

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