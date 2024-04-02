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В Новосибирске «танцующий» трамвай напугал жителей и попал на видео

Появилось видео, как в Новосибирске трамвай сильно раскачался из-за плохих рельсов

В Новосибирске трамвай №10, в котором находились пассажиры, стал сильно раскачиваться из стороны в сторону прямо во время движения, что напугало проезжавших мимо водителей. Видео опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».

«Смотрите, как его колбасит! Это просто жесть. Не знаешь, где безопаснее ехать — по кочкарям либо на общественном транспорте», — сказал водитель, который снял ролик.

На кадрах видно, что вагон раскачивается с высокой амплитудой. В комментариях транспорт прозвали «танцующим трамваем».

До этого полыхающий в Петербурге трамвай засняли на видео. Рядом со станцией метро «Черная речка» пассажиров высадили из-за запаха гари в салоне. После этого трамвай направлялся в парк, однако доехать не смог из-за начавшегося возгорания. Предполагается, что причиной пожара было короткое замыкание. Для его ликвидации от МЧС направили два пожарных расчета и 10 спасателей.

Ранее под Анапой вспыхнул автобус с десятками пассажиров.

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