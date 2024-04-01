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Под Анапой вспыхнул автобус с десятками пассажиров

Под Анапой загорелся автобус, в котором находились десятки пассажиров

Под Анапой загорелся пассажирский автобус, в котором ехали десятки людей. Кадры с инцидентом распространились в соцсетях. Отмечается, что автобус остановился при выезде из Гай-Кодзора в сторону села Варваровка.

Судя по видео, которые сняли очевидцы, на месте происшествия уже работают пожарные. Также предполагается, что в момент возгорания пассажиры еще находились внутри транспорта, поскольку на кадрах видно, что некоторые из них отбегают от горящего автобуса на безопасное расстояние. Среди них есть дети. О пострадавших не сообщается.

До этого в Москве прямо на проезжей части взорвалась «Газель», пока ее тушили пожарные. Отмечается, что это сдетонировал газовый баллон. В столичном Дептрансе сообщили, что из-за возгорания автомобиля было перекрыто движение по ул. Лобачевского (в районе д. 100). Информация о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что оренбургским силовикам пришлось повиснуть на капоте и двери автомобиля, чтобы остановить воров.

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