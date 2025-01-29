Смоленская АЭС работает в штатном режиме

Смоленская атомная электростанция (АЭС) в Telegram-канале сообщила, что работает в штатном режиме на фоне атаки региона БПЛА и, в частности, на фоне попытки атаковать объект ядерной энергетики.

«На Смоленской АЭС в работе два энергоблока. Энергоблок 3 в плановом ремонте с 13 января», — говорится в публикации.

Ночью 29 января губернатор региона Василий Анохин сообщил, что Смоленская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, один из дронов пытался напасть на объект ядерной энергетики. Анохин добавил, что дроны также атаковали гражданские объекты.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.