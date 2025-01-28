На Сахалине на удаленку перевели 50 тыс. школьников из 94 школ из-за метели

На Сахалине свыше 50 тыс. школьников из 94 школ переведены на удаленное обучение из-за сильного снега и метели. Об этом сообщает «Российская газета».

Циклон бушует в 14 муниципальных образованиях. Во многих районах существует угроза схода лавин. Жителей региона призвали воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. Туристическим группам рекомендовано переждать метель в подготовленных местах.

Местные власти объяснили, что такая мера необходима для безопасности учеников. Дистанционный формат обучения продлится до тех пор, пока не улучшатся погодные условия, детские сады при этом будут работать в обычном режиме.

По прогнозам регионального УГМС, циклон продлится трое суток.

Утром 28 января сообщалось, что сильный снегопад в Южно-Сахалинске привел к отмене и переносу больше десятка авиарейсов.

Ранее несколько университетов Владивостока отменили занятия из-за погодных условий.