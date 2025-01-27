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Синоптик предупредил об опасных явлениях погоды в восьми регионах России

Синоптик Вильфанд: опасные погодные явления ожидаются в восьми регионах России
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Depositphotos

На текущей неделе в восьми регионах России прогнозируются опасные погодные явления — сильный снег, гололедные явления, мокрый снег и дождь. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшие дни на севере Архангельской и Костромской областей, в Пермском крае ожидается сильный снег, а также гололедно-изморозевые отложения. На юге европейской части страны, в Краснодарском крае прогнозируются гололедно-изморозевые отложения. Кроме того, из-за теплой погоды там ожидаются насыщенные влагой воздушные массы, которые будут охлаждаться на подстилающей поверхности. Это приведет к сильному туману и ухудшению видимости.

Синоптик рассказал, что с 27 по 29 января в Татарстане и Башкортостане прогнозируются такие неблагоприятные явления, как дождь, мокрый снег, гололед и гололедица. В Приморском крае и на Сахалине ожидается опасная погода, в начале недели ветер на побережье может усиливаться до 22-27 м/с. Также в этих регионах пройдет сильный снег, что приведет к метели.

25 января Вильфанд сообщил, что первый месяц 2025 года может стать самым теплым в истории метеорологических наблюдений. На данный момент самым теплым считается январь 2020 года — тогда среднемесячная температура составила около 0°C.

Ранее климатолог рассказал о потеплении зимы в России.

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