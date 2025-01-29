Приставы взыщут более 20 млн рублей с напавшего на казанскую гимназию

Служба судебных приставов начала проводить работу по взысканию 23 млн рублей с Ильназа Галявиева, осужденного за стрельбу в казанской гимназии №175. Об этом пишет РИА Новости.

Приставы получили 11 исполнительных производств. Галявиеву придется заплатить 20 млн 123 тыс. руб. за моральный вред, 1 млн 638 тыс. руб. исполнительских сборов, а также 1 млн 409 тыс. руб. других взысканий имущественного характера, отмечает агентство.

В апреле 2023 года Галявиева приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Отмечалось, что он будет отбывать срок в ИК-6 в Соль-Илецке Оренбургской области, известной как «Черный дельфин».

В суде преступник заявил, что в исправительном учреждении займется написанием книги. Доходы от продаж он планирует направить на компенсации пострадавшим.

В 2021 году Галявиев проник на территорию школы с оружием и взрывчаткой. В результате стрельбы более 20 человек пострадали, семеро детей и двое взрослых получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее Галявиева обязали выплатить 1,4 млн рублей в пользу гимназии.