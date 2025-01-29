На Камчатке ветер сорвал крышу магазина

На главной площади Петропавловска-Камчатского ветер сорвал кровлю магазина. Об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

«Улетает все, что плохо прибито. Эта участь постигла и сувенирный павильон», — говорится в сообщении.

Порывы ветра в административном центре Камчатского края сегодня достигают 23 м/с.

Незадолго до этого министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев заявил, что в Пенжинском районе в связи с аномальными холодами введен режим повышенной готовности. Он отметил, что в этом году на Камчатке зима выдалась бесснежной, что вызывает необычно сильные морозы, особенно в северной части края. Так, в Пенжинском районе температура достигает -46°C.

Накануне стало известно, что Владивостокский государственный университет отменил занятия из-за начавшегося в городе снегопада. Также студентов и сотрудников Дальневосточного федерального университета перевели на дистанционный формат обучения и работы. Были отменены и вечерние шаттлы вуза, которые курсируют между островом Русским и материковой частью Владивостока.

Ранее в Гидрометцентре рассказали об опасной погоде на Дальнем Востоке.