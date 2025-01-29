В Приморье неизвестные избили и похитили мужчину

Во Владивостоке неизвестные напали на мужчину, избили его и похитили. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Пятеро неизвестных напали на пострадавшего ночью на Народном проспекте — наносили удары руками и ногами. После затолкали в багажник и увезли», — говорится в сообщении.

Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения. В настоящее время полицейские выясняют личности людей и устанавливают местонахождение автомобиля.

24 января сообщалось, что в Алтайском крае трое мужчин из мести похитили молодого человека. В день инцидента они обманом заставили 27-летнего мужчину выйти из дома и затолкали в багажник машины, затем отвезли в лес, где избили. Позже всех троих задержали, в отношении подозреваемых возбудили дело по статье о похищении человека.

До этого в Санкт-Петербурге неизвестные похитили подростка. Пострадавший проводил время со знакомой, когда вечером к ним зашли трое мужчин, их лица были скрыты балаклавами. У девятиклассника и его знакомой отобрали два iPhone 12, после чего только юношу вывели из квартиры.

Ранее четверо россиян похитили мужчину, заковали в наручники и вымогали у него деньги.