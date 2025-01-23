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Трое в балаклавах похитили, избили и ограбили 15-летнего подростка из Колпино

В Петербурге трое неизвестных похитили школьника и отобрали у него iPhone
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Aoy_Charin/Shutterstock/FOTODOM

Неизвестные похитили, избили и ограбили школьника на юге Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника канала, все произошло 21 января в Колпино. Тем вечером 15-летний юноша проводил время с 17-летней подругой в одной из комнат коммунальной квартиры на Заводском проспекте. Около 22 часов в помещение зашли трое мужчин, скрывавших лица под черными масками-балаклавами. Они отобрали у пары два iPhone 12 и силой вывели из квартиры девятиклассника.

Затем они усадили юношу в припаркованный рядом с домом автомобиль и стали возить его по округе. Злоумышленники требовали, чтобы он вернул деньги за некие банковские карты, которые ранее купил, и ударили его в грудь. Только ранним утром пострадавшего высадили около железнодорожной станции «Фарфоровская» в Невском районе.

Подросток обратился к врачам, которые диагностировали у него ушиб грудной клетки и, оказав необходимую помощь, отпустили. Полиция уже знает о произошедшем, ведется проверка.

Ранее житель Подмосковья похитил школьницу и надругался над ней.

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