В Алтайском крае трое мужчин из мести похитили молодого человека и увезли в лес

В Алтайском крае трое мужчин стали фигурантами уголовного дела после похищения человека. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, между одним из подозреваемых и 27-летним пострадавшим возник конфликт. Позже первый предложил знакомым отомстить оппоненту.

В день инцидента они обманом заставили молодого человека выйти из дома и затолкали в багажник машины, затем отвезли в лес, где избили.

Позже всех троих задержали, в отношении подозреваемых возбудили дело по статье о похищении человека. На данный момент двое находятся под арестом, еще один – под подпиской о невыезде.

До этого в Петербурге неизвестные похитили подростка. Пострадавший проводил время со знакомой, когда вечером к ним зашли трое мужчин, их лица были скрыты балаклавами. У девятиклассника и его знакомой отобрали два iPhone 12, после чего только юношу вывели из квартиры.

Злоумышленники возили его по городу и требовали вернуть деньги, ударили в грудь. Только утром его высадили около железнодорожной станции.

Ранее четверо россиян похитили мужчину, заковали в наручники и вымогали у него деньги.