Четверо россиян похитили мужчину, заковали в наручники и вымогали у него деньги

В Кемеровской области четверо приятелей похитили молодого человека и требовали у него 50 тысяч рублей. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в январе 2025 года четверо жителей Новокузнецка обманом заманили 21-летнего потерпевшего на территорию гаражного кооператива.

Мужчина прибыл на встречу на автомобиле, злоумышленники распылили ему в лицо перцовый баллончик, заковали его в наручники, вывезли в безлюдное место и потребовали пароль от банковского приложения. Опасаясь за свою жизнь, мужчина перевел злоумышленникам имевшиеся у него на счетах 50 тысяч рублей.

Похитители скрылись с места происшествия, а пострадавший обратился в правоохранительные органы. Подозреваемых в нападении удалось задержать, один из них уже был судим за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.

До этого сообщалось, что в Петербурге молодые люди похитили школьника и вымогали выкуп у его опекуна. Злоумышленники схватили 17-летнего подростка, затолкали его в машину и увезли в неизвестном направлении. Спустя полтора часа автомобиль остановили сотрудники ГАИ и задержали похитителей. В отношении молодых людей возбудили дело по статьям о похищении человека и вымогательстве.

Ранее жителя Дагестана арестовали в Ростове по делу о вымогательстве денег у бизнесменов.