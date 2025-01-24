Биолог назвал плюсы и минусы теплой зимы

У теплой зимы есть как плюсы, так и минусы. Одно из главных преимуществ — малые затраты ресурсов на отопление, расчистку снега и сбивание сосулек. Кроме того, не будет обильных весенних паводков. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил биолог, агроном Михаил Воробьев.

Главным же недостатком комфортной зимы, по его словам, является риск возвращения арктического циклона. Специалист пояснил, что пострадать от морозов могут растения, поскольку они не защищены снежным покровом. При этом в землю впиталось большое количество воды, которая замерзнет с приходом холодов.

«Могут пострадать теплолюбивые растения, которые хоть и укрывают на зиму, но все-таки подразумевается, что поверх этих укрытий будет еще и снежный покров. Это прежде всего розы, виноград, европейские теплолюбивые сорта ежевики и некоторые другие теплолюбивые растения», — сказал Воробьев.

Однако синоптики утверждают, что если и будет похолодание, то небольшое, обратил внимание эксперт.

Как сообщил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселев, эта зима в России отличается положительной аномалией: температура воздуха в европейской части страны превышает климатическую норму на 10 градусов. По его словам, это связано с изменением климата, но это не значит, что каждый год зимы будет теплым — более заметно оно будет в долгосрочной перспективе.

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