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Американцев собираются штрафовать за мастурбацию

WLBT: в США планируют ввести штраф в $10 тысяч за мастурбацию
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Shutterstock

Сенатор от штата Миссисипи Брэдфорд Блэкмон от Демократической партии подал законопроект, который предполагает введение штрафа в $10 тысяч за мастурбацию. Об этом сообщает WLBT.

По словам политика, законопроект призван сделать «незаконным выброс генетического материала человеком без намерения оплодотворить эмбрион».

«Люди могут восстать и назвать это абсурдом, но я не могу сказать, что это меня беспокоит», — признался сенатор.

Блэкмон добавил, что в США, особенно в Миссисипи, подавляющее большинство законопроектов, касающихся контрацепции или абортов, фокусируются на роли женщины, а мужчины при этом остаются в стороне.

В октябре прошлого года портал Daily Mail писал, что мастурбация привела к разрыву сердечной аорты у мужчины из США. Во время мастурбации он почувствовал себя плохо и решил прилечь отдохнуть. В этот момент у него случился приступ недержания мочи, что заставило американца вызвать скорую помощь. Углубленное исследование выявило острое расслоение аорты типа А. Мужчине срочно провели операцию.

Ранее психологи оценили последствия мастурбации для психического здоровья.

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