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Мастурбация привела к разрыву сердечной аорты у мужчины

Daily Mail: американец получил разрыв аорты из-за мастурбации

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Shutterstock

Мастурбация привела к разрыву сердечной аорты у мужчины из США, пишет Daily Mail.

В отчете, опубликованном в журнале Clinic and Experimental Emergency Medicine, говорится, что во время мастурбации мужчина почувствовал себя плохо и решил прилечь отдохнуть. В этот момент у него случился приступ недержания мочи, что заставило американца вызвать скорую помощь.

В больнице врачи зафиксировали у него пациента низкое кровяное давление и замедленный пульс. Опасаясь сепсиса, потенциально опасной реакцией иммунной системы на инфекцию, они незамедлительно начали лечение антибиотиками.

Состояние американца улучшилось, но он все равно он испытывал головокружение при попытке встать с кровати, поэтому был госпитализирован для дальнейшего обследования. Углубленное исследование выявило настоящую причину — острое расслоение аорты типа А, известное как разрыв аорты.

Мужчине срочно провели операцию. Сообщается, что после нее он быстро пошел на поправку и был выписан домой.

Ранее в немецком детсаду предложили организовать комнату мастурбации.

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