Психологи оценили последствия мастурбации для психического здоровья

Американские ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке изучили влияние мастурбации на психическое здоровье мужчин и женщин. Статья опубликована в научном журнале Archives of Sexual Behavior (ASB).

Предыдущие исследования показали, что мастурбация положительно влияет на настроение и снижает стресс. В то же время самоудовлетворение вызывает обеспокоенность из-за риска развития психологической зависимости.

Чтобы изучить положительные и отрицательные аспекты мастурбации, ученые изучили ответы более 12,2 тыс. человек в возрасте от 18 до 49 лет.

Участников спрашивали, как часто они мастурбируют и как часто хотели бы предаваться этом занятию. Также добровольцы описали свое отношение к своей сексуальности — вызывает ли она чувство вины, стресса, сожалений, смущения или неудовлетворенности.

Исследование показало, что мужчины в среднем мастурбировали примерно 3,18 раза в неделю, тогда как женщины сообщили о средней частоте 1,62 раза в неделю. Эта разница в частоте была статистически значимой.

Однако мужчины не сообщали о более высоком уровне сексуального напряжения, чем женщины. Вместо этого, казалось, большее значение имело то, как люди относились к своим привычкам мастурбации.

И мужчины, и женщины, которые мастурбировали больше или меньше, чем хотелось бы, как правило, сообщали о более высоком чувстве сексуальной неудовлетворенности. Это говорит, что на психическое благополучие влияет не сам акт мастурбации, а скорее ощущение контроля над своим сексуальным поведением.

У мужчин оказался слегка отрицательный разрыв между фактической и желаемой частотой мастурбации (-0,47), то есть в среднем они мастурбировали немного меньше, чем хотелось. У женщин был почти нулевой разрыв между фактической и желаемой частотой мастурбации (-0,01), что указывает на то, что они были ближе к желаемой частоте.

Также оказалось, что значительная часть как мужчин (30,2%), так и женщин (11,9%) сообщили, что мастурбируют чаще, чем хотелось бы. Обратная ситуация наблюдалась среди 6,3% мужчин и 2,1% женщин.

В исследовании также изучалось влияние детских травм и семейного окружения на самооценку проблемной мастурбации. Было обнаружено, что люди, пережившие сексуальное насилие в детстве, с большей вероятностью воспринимали свои привычки к мастурбации как проблематичные. И наоборот, взросление в сексуально позитивной семейной среде, по-видимому, уменьшило чувство стресса, связанное с мастурбацией.

Ранее ученые раскрыли секреты эффективной мастурбации.